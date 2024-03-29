Супружескую пару волонтеров наградили в Химках

Как рассказали в администрации округа, волонтеры ежедневно готовят посылки для военных. Это вещи, медикаменты, продукты и окопные свечи. Инженер Родион также самостоятельно изготавливает корпусы для анализаторов частот. Кроме того, он разработал новаторское средство для борьбы с беспилотниками.

«К нам пришел запрос - разработать антидроновую глушилку широкого действия и индивидуального характера. Идея такая - должен быть бронежилет, но только от дрона - маломощный и малозаметный», - рассказал он.

Как отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов, семейная пара - это пример настоящего патриотизма и самоотверженности. Он поблагодарил волонтеров за их трудолюбие и преданность делу.

«Желаю всем нашим волонтёрам здоровья, сил и новых достижений в их благородном деле. И хочу напомнить, что каждый житель может принять участие в сборе гуманитарных грузов для наших военнослужащих. Сбор помощи в Химках проходит ежедневно», - добавил он.

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