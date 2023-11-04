04 ноября 2023, 19:05

Супруги Авербух и Арзамасова посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»

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Призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова похвалили стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» и приняли участие в конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Московской области.

«Здесь в такой доступной, игровой, яркой форме показано, чем богата наша страна, какая она разнообразная. И, конечно, нас особо привлек стенд, посвященный Подмосковью», - поделилась впечатлениями Арзамасова.

Она добавила, что поучаствовала в викторине и получила мишку в подарок за правильные ответы на вопросы. Авербух отметил, что стенд очень понравится детям, потому что на выставке есть множество интерактивных платформ, где можно «понажимать на кнопочки».

«Мы с удовольствием сегодня утром приехали сюда, обязательно еще вернемся с детьми», - отметил фигурист С павильоном Подмосковья ознакомилось множество посетителей, в том числе и звезды. Например, актер и режиссер Игорь Угольников осмотрел стенд и футуристичную капсулу , с помощью которой демонстрировались достижения региона.

Актеры Илья Авербух Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 19:24
Термальный комплекс открыли в торговом центре Zеленопарк под Солнечногорском
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Один из самых больших городских курортов Termoland открылся в Солнечногорске. Он разместился на 11 тысячах квадратных метров в торговом центре Zеленопарк.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик обсудил с руководством термального комплекса вопросы развития туризма в округе, а также его доступность для льготных категорий граждан.

«Это новое и уникальное место не только для Солнечногорска, но и в целом для всего региона. Termoland в торговом центре Zеленопарк стал четвертой точкой, которую открыли на территории Подмосковья. Пообщавшись с руководством, договорились о предоставлении скидок социальным группам граждан - пенсионерам, студентам, в том числе и семьям участников СВО», - рассказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что студенты колледжа «Подмосковье» смогут пройти практику на территории курорта. Также округ поддержит компанию в вопросе подбора персонала: вакансии разместят на экранах МФЦ.

Семейный городской курорт Termoland единовременно могут посещать до 1,5 тысячи человек. Там открыты три больших бассейна, два из которых круглогодичные, а также традиционная русская парная, хаммам, спа и другие зоны отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшиеся после благоустройства набережную озера Киово и одноименный парк в Лобне.

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Отдых Солнечногорск
04 ноября 2023, 18:06
Глава Воскресенска посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла
РИА «Новости»
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Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла «Никогласс». Предприятие, входящее в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», работает в городском округе с 2005 года, его основной продукт — нетканый стеклохолст. Производственная мощность завода достигает 200 миллионов квадратных метров продукции в год. Глава округа познакомился с изделиями и оценил современный подход к выпуску стеклохолстов.

На заводе работают четыре технологические линии, все они максимально автоматизированы. Основная линия занимается производством нетканого стеклохолста, другие - выпуском комбиматериалов и нетканых стеклянных сеток. Продукцию широко применяют в строительной отрасли.

Исполняющий обязанности гендиректора завода «Никогласс» Иван Грачев вкратце описал и продемонстрировал Алексею Малкину механизм производства.

«Стекло засыпается в бункеры-дозаторы, автоматически считается необходимое количество для дозировки в соответствии с заданием. Внутри белая вода, в этой воде стекло распределяется равномерным образом по объему и затем подается в формующую машину», - рассказал он.

Практически все производимые материалы служат потом основой для нанесения битумного покрытия, добавил Грачев.

Главу Воскресенска заинтересовали не только производственные моменты, но и условия труда, зарплаты сотрудников. На заводе трудятся почти 100 человек, в основном это жители округа.

«Очень приятно, что предприятие работает, развивается. Мы со своей стороны с данной компанией ведем плотное сотрудничество: выделяем землю, помогаем с коммуникациями. Это взаимовыгодное сотрудничество: она дает рабочие места и валовый продукт для городского округа, а мы ей помогаем развиваться», - отметил Алексей Малкин.

Предприятие планирует поддерживать высокие производственные темпы и выпускать качественные, эффективные и доступные строительные материалы.

Заводы Воскресенск
04 ноября 2023, 15:27
«Весь колорит Московской области». Андрей Воробьев — о стенде Подмосковья на выставке «Россия»
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Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное - игровая зона», - подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев сравнил стенд с интерактивным пультом, с помощью которого можно управлять Подмосковьем. Различные вопросы в регионе решают с помощью «Добродела».

Глава Московской области пригласил всех посетить павильон № 75 на ВДНХ. По его словам, выставка наглядно демонстрирует единство страны.

«Сила в том, чтобы оставаться сплоченными и вместе двигаться вперед - для процветания и развития страны и каждого ее гражданина», - добавил Андрей Воробьев.

Перед открытием выставки у стенда Подмосковья побывал корреспондент «360» Александр Молочко. Он показал, что ждет посетителей на мероприятии, которое продлится до 12 апреля 2024 года.

Андрей Воробьев ВДНХ Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 15:10
Пенсионерке из Пограничного бесплатно установили газовую плиту
Pxhere
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Ветерану труда Валентине Гомозовой в поселке Пограничный городского округа Серпухов бесплатно установили газовую плиту. Старая техника отслужила более 20 лет, и у 79-летней пенсионерки были трудности в ее использовании.

Сначала социальные работники оценили хозяйство пенсионерки, а затем к решению вопроса подключились депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и директор Центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева - сын Гомозовой находится в зоне спецоперации.

Плиту выбирала пожилая женщина, ей было важно, чтобы техника была невысокой и простой в использовании. Пенсионерка поблагодарила за помощь Карзубову и Халачеву.

«Она новая <…> так что у меня трудностей с ней никаких нету. <…> Все как надо», - поделилась Гомозова.

Ранее свыше 400 пенсионеров Дмитровского округа получили бесплатные наборы овощей. Морковь, свеклу, картофель и капусту доставили малообеспеченным пожилым людям.

Пенсионеры Серпухов

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