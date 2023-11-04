Супруги Авербух и Арзамасова посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»

«Здесь в такой доступной, игровой, яркой форме показано, чем богата наша страна, какая она разнообразная. И, конечно, нас особо привлек стенд, посвященный Подмосковью», - поделилась впечатлениями Арзамасова.

Она добавила, что поучаствовала в викторине и получила мишку в подарок за правильные ответы на вопросы. Авербух отметил, что стенд очень понравится детям, потому что на выставке есть множество интерактивных платформ, где можно «понажимать на кнопочки».

«Мы с удовольствием сегодня утром приехали сюда, обязательно еще вернемся с детьми», - отметил фигурист С павильоном Подмосковья ознакомилось множество посетителей, в том числе и звезды. Например, актер и режиссер Игорь Угольников осмотрел стенд и футуристичную капсулу , с помощью которой демонстрировались достижения региона.