23 мая 2024, 16:07

Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов начался в Подмосковье

фото: АСБ
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Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола начался в Подмосковье. Игры пройдут с 23 по 25 мая в Химках, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

За звание лучших поборются четыре женские и четыре мужские команды из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Владимира и Московской области. Билеты на все игры Суперфинала можно приобрести на сайте. Напомним, по промокоду МОСОБЛСПОРТ можно получить скидку в 20%.

Соревнования проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Баскетбол
23 мая 2024, 16:44
Конференция «Сохраним леса, создадим сады» прошла в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Школьники, педагоги и специалисты лесного хозяйства приняли участие в областной конференции «Сохраним леса, создадим сады». Мероприятие прошло на базе Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Конференция организована областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и Комлесхозом. Ее участниками стали юные исследователи из школьных лесничеств и экологических объединений.

Они обсудили представленные проекты и возможности их развития, а также получили от специалистов университета рекомендации относительно организации исследовательских проектов.

Практическая часть конференции проходила в университетском дендрарии, где участники, через мастер-классы по укоренению, черенкованию и пересадке растений, попробовали себя в роли садоводов-озеленителей. Подготовленные саженцы различных видов растений отправили по всей Московской области, где будет продолжена работа по интродукции этих культур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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Дети Школьники Экология
23 мая 2024, 16:32
Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Коломне
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина в Коломне. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Патрулируя улицы округа, стражи порядка обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из ранее переданной ориентировки. По предварительным данным, местный житель украл из магазина на улице Добролюбова 12 упаковок сливочного масла и икру.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Росгвардия Кражи
23 мая 2024, 16:31
Свыше 8 тысяч школьников написали ЕГЭ в Подмосковье 23 мая
Министерство образования МО
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Свыше восьми тысяч подмосковных выпускников написали ЕГЭ по георграфии, литературе и химии 23 мая. Результаты экзаменов объявят не позднее 6 июня.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ЕГЭ по химии написали более 3,5 тысячи человек. Экзамен состоял из 34 заданий и длился 210 минут. ЕГЭ по литературе сдали более трех тысяч выпускников. На работу из 11 заданий отводилось 235 минут. Экзамен по географии написали около тысяч школьников, на 29 заданий им дали 180 минут.

Участники могли использовать справочные материалы, таблицы, словари и инструменты.

Минимальный балл для сдачи ЕГЭ по химии составляет 36, по георграфии - 37, по литературе - 32.

Всего для проведения экзамена в Подмосковье обустроили 135 пунктов. Процесс контролировали 500 наблюдателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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ЕГЭ Школы Школьники Экзамены
23 мая 2024, 16:31
Более 270 школьников сдали первые госэкзамены в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Основной период сдачи Единого государственного экзамена стартовал 23 мая. В этом году свои знания проверят свыше 1300 одиннадцатиклассников в Химках. Первые экзамены по химии, литературе и географии написали боле 270 ребят.

Процедура сдачи Единого государственного экзамена не меняется уже много лет. Выпускники приходят в аудитории с паспортами. Можно пользоваться перепрограммируемым калькулятором, гелиевой ручкой и линейкой. Сдающим химию положена еще таблица Менделеева.

Все материалы после экзамена сканируются и отправляются в федеральную систему, письменные экземпляры хранятся до утверждения результатов. Один из основных предметов - русский язык - напишут 28 мая. Нововведение этого года - возможность пересдать один из предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школы Химки Экзамены

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