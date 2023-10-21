Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые пройдет в Подмосковье

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«Ежегодно мы проводим турниры среди любительских команд, в регионе базируется профессиональные клубы „Химки“ и „Спарта&К“. Уверен, что проведение в Подмосковье соревнований такого уровня повысит интерес к баскетболу и спорту в целом», - заявил министр Дмитрий Абаренов.

В передаче полномочий на проведение турнира поучаствовали замминистра спорта России Одес Байсултанов, министр Абаренов и исполнительный директор ассоциации Сергей Крюков.

«Мы - единая семья спорта. Вот это стоит дорогого. И те подписания, которые сейчас прошли, мы проведем на таком достойном уровне, что остальные захотят последовать нашему примеру», - сообщил Байсултанов.

Ежегодно в чемпионате России по баскетболу участвуют около 800 мужских и женских команд из 450 вузов и ссузов. За сезон проходит порядка четырех тысяч матчей.

«Для нас это знаковое событие и мы надеемся, что внесем большой вклад и свою лепту в развитие массового спорта в Московской области и сделаем один из лучших Суперфиналов», - заключил Крюков.

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