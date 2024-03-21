Сумма штрафов за неправильную парковку во дворах Подмосковья превысила 720 тысяч рублей с начала года

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, оштрафовать водителей помогли жители региона при помощи раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел».

«Например, у контейнерных площадок, закрывая проезд мусоровоза и проход пешеходов к бакам, в зонах зеленых насаждений и на детских площадках. Автовладельцам стоит учесть, что привлечь к административной ответственности их могут и очевидцы», - рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Больше всего нарушенителей правил парковки за этот период выявили в Ленинском округе. Там сформировали 35 постановлений на сумму 175 тысяч рублей.

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