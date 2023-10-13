Сухой фонтан построили в парке вблизи Делового комплекса «Мир» в Реутове

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Кроме того, в парке установили перголу - это специальный навес, защищающий от солнца и дождя. Рабочие провели озеленение - высадили деревья и кустарники. Обновили и пешеходные тропы, проложили дополнительные инженерные коммуникации и светодиодное освещение. Также в парке смонтировали новые спортивные и детские игровые площадки.

Площадь нового фонтана около 36 квадратных метров. Струи поднимаются вверх по определенному порядку.

«Он имеет настраиваемый сценарий работы, позволяющий менять высоту, ритмичность и подсветку 15 водяных струй. Днем они будут менять высоту с различной скоростью, создавая водные эффекты, а вечером подсвечиваться яркими цветами», - рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Парк расположен в Реутове между улицами Победы, Советской и Садовым проездом рядом с деловым комплексом «Мир». Более двух тысяч жителей Реутова проголосовали за варианты благоустройства этой зоны в 2017 году. План работ учитывает сохранение всех существующих зеленых насаждений и высадку новых и даже редких видов растений.

Напомним, благоустройство парка проходило в несколько этапов. Первый стартовал осенью 2021 года. Работы провели в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас». Он позволяет разрабатывать варианты размещения новых скверов и благоустройство старых, схемы высадки зеленых насаждений, а также иные проекты для сохранения экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программу «100 прудов и озер» завершили в регионе. С ее помощью привели в порядок 163 водоема.

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