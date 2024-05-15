Сухостой уберут в Ивантеевке по просьбам жителей

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в торжественном мероприятии в честь 95-летия НПО «Энергомаш». Предприятие — флагман ракетной двигателестроительной отрасли. Круглую дату сотрудники и руководители встретили вместе с представителями «Роскосмоса».

Глава Химок Дмитрий Волошин в торжественной обстановке вручил благодарственные письма и почетные грамоты отличившимся сотрудникам. Всего отметили 20 работников.

«Качество, надежность и ответственность - все это формируют в первую очередь сами люди. Именно коллектив сегодня является главным капиталом НПО Энергомаш и мне очень приятно, что большая часть сотрудников здесь - наши химчане. Впереди у вас - новые масштабные цели» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Уникальные технические решения 50-х годов прошлого века позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Кроме того, эти двигатели обеспечили успешный первый полет Юрия Гагарина.

«Научная школа, традиции и ответственное отношение к своим обязанностям во многом помогают воплощать в жизнь важные и уникальные проекты. Наша задача не только сохранить научную и интеллектуальную школу, но также и преумножить эти достижения», - прокомментировал генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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