Судебные приставы помогли жителю Подмосковья получить долг по зарплате

Мужчина работал инженером-конструктором в компании, владелец которой уволил его в связи с утратой доверия. Сотрудник с данной формулировкой не согласился и подал на бывшего работодателя в суд. Он потребовал изменить дату и основание увольнения, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Суд встал на сторону работника. Пристав-исполнитель уведомил предпринимателя о решении и предупредил о необходимости исполнить предписание. Задолженность, однако, он вовремя не погасил.

Тогда сотрудник службы вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости и автомобилей должника, а также вынес ему штраф в размере 93 тысяч рублей.

После принятых мер предприниматель выплатил всю необходимую сумму.