Судебные приставы Подмосковья присоединились к акции по посадке деревьев

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Всего в этом году участники акции в Московской области высадили более 102 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба.

«Участие в акциях по посадке деревьев является доброй традицией судебных приставов Подмосковья. Каждый год сотрудники службы с семьями участвуют в данном мероприятии, восстанавливая вместе леса региона», - сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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