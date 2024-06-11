11 июня 2024, 20:19

Судебные приставы Подмосковья принесли присягу в канун Дня России

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Молодые сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области принесли присягу на верность народу России и законам страны. Торжественная церемония прошла 11 июня у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

На присяге присутствовали действующие сотрудники и работники ГУ ФССП России по Московской области, родители новобранцев и члены их семей, а также представители Регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов Александр Долина и Юрий Савельев.

Поздравил новобранцев первый главный судебный пристав Московской области Александр Долина. Он отметил, что клятва налагает на них особую ответственность. Судебным приставам предстоит трудиться с полной самоотдачей, проявляя настойчивость и принципиальность в интересах страны и ее граждан.

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Законы Семья Россия
11 июня 2024, 19:46
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 11 июля достигли 5 баллов
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности подмосковных трасс вечером 11 июля. Пробки достигли пяти баллов.

Как пояснили в ведомстве, заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.

Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем - необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также резких маневров.

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Пробки Водители ЦКАД
11 июня 2024, 19:22
Воробьев поздравил 300-балльника из Лыткарина с успехом на ЕГЭ
Пресс-служба губернатора Московской области
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Первым 300-балльником ЕГЭ стал Александр Ноздрачев из Лыткарина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил талантливого юношу с победой на экзаменах.

По словам Воробьева, выпускник Лыткаринской гимназии № 4 набрал высшие баллы по русскому языку, математике и химии. И это далеко не первый его успех - Ноздрачев победил на региональной олимпиаде по биологии и географии и завоевал призовое место на олимпиаде по информатике и математике. Его мечта - поступить в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.

«На сегодняшний день в Подмосковье 18 ребят сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов, еще 485 человек набрали 100 баллов по одному предмету», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что каждый мультистобалльник получит 100 тысяч рублей, еще 150 тысяч рублей выплатят учителям, которые подготовили двух и более стобалльников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Андрей Воробьев Учителя Лыткарино
11 июня 2024, 19:06
Ремонт шести подъездов в Мытищах завершится до конца июня
Пресс-служба Мытищи
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Всего в 2024 году отремонтируют 50 входных зон. Сейчас в процессе ремонта находятся 13 подъездов.

Жильцы принимают активное участие в выборе дизайнерского оформления, согласовывают необходимый перечень работ. Вместе с сотрудниками администрации они контролируют ремонт.

Сейчас в Мытищах ремонтируют 13 подъездов, шесть из которых будут готовы до конца июня. Всего в 2024 году планируют отремонтировать 50 входных групп, а благодаря программе «Мой подъезд» в прошлом году удалось благоустроить 56 подъездов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
11 июня 2024, 19:02
Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции в Коломне
Главное управление МЧС России по Московской области
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Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк. Наши Герои» в Коломне. Это автопробег по маршруту город-герой Мурманск — город-герой Волгоград.

Участниками акции стали 20 автомобилей и 46 человек. Машины украсили фотографиями героев Великой Отечественной войны. После этого участники акции возложили цветы и развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Автопробег завершится 12 июня в Волгограде у мемориала «Родина-мать зовет!».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна

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