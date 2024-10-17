Судебные приставы Подмосковья помогли матери вернуть ребенка от бывшего мужа

Когда мать ребенка вернулась из суда, где подала заявление на развод, ее не впустили в дом и отказались отдать ребенка. Девушка сразу подала исполнительный лист в ФССП России по Московской области. Приставы сначала позвонили отцу по телефону и предложили передать мальчика добровольно, но тот отказался. Возбудили два исполнительных производства - в отношении отца и бабушки ребенка, которая тоже сыграла свою роль в этой истории.

Через пять дней, отведенных законом для добровольного исполнения решения суда, приставы поехали домой к должникам. Бабушка ребенка сказала, что сына и внука нет дома, а где они - ей неизвестно. Мать мальчика написала заявление на розыск.

Мужчину начали искать. Он скрывался, перестал привозить сына на запланированные ранее занятия в бассейн и на массаж.

Вскоре судебный пристав по розыску установил место, где может находиться должник. По адресу выехала группа вместе с бойцами отдела специального назначения. Им удалось найти должника и приводом доставить его в отделение. После длительной беседы отец согласился передать ребенка его маме. В этот же день под контролем сотрудников службы судебных приставов и представителей органов опеки мама забрала сына. Решение суда исполнено.

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