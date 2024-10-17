17 октября 2024, 13:36

Судебные приставы Подмосковья помогли матери вернуть ребенка от бывшего мужа

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Мама семимесячного мальчика обратилась к судебным приставам с просьбой помочь вернуть сына. Несмотря на решение суда, отец ребенка не отдавал младенца бывшей супруге и прятал его.

Когда мать ребенка вернулась из суда, где подала заявление на развод, ее не впустили в дом и отказались отдать ребенка. Девушка сразу подала исполнительный лист в ФССП России по Московской области. Приставы сначала позвонили отцу по телефону и предложили передать мальчика добровольно, но тот отказался. Возбудили два исполнительных производства - в отношении отца и бабушки ребенка, которая тоже сыграла свою роль в этой истории.

Через пять дней, отведенных законом для добровольного исполнения решения суда, приставы поехали домой к должникам. Бабушка ребенка сказала, что сына и внука нет дома, а где они - ей неизвестно. Мать мальчика написала заявление на розыск.

Мужчину начали искать. Он скрывался, перестал привозить сына на запланированные ранее занятия в бассейн и на массаж.

Вскоре судебный пристав по розыску установил место, где может находиться должник. По адресу выехала группа вместе с бойцами отдела специального назначения. Им удалось найти должника и приводом доставить его в отделение. После длительной беседы отец согласился передать ребенка его маме. В этот же день под контролем сотрудников службы судебных приставов и представителей органов опеки мама забрала сына. Решение суда исполнено.

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Суд Дети Законы Отношения
17 октября 2024, 14:45
Более 13 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря программе «Земля за 1 рубль»
Медиабанк МО компания Тонар
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Благодаря подмосковной программе «Земля за один рубль» в регионе появятся еще 13,8 тысяч рабочих мест. Всего предприниматели получили 230 участков.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, участниками программы «Земля за один рубль» стала уже 171 компания, а объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиардов рублей.

«Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицины и фармацевтики, электроники, машиностроения и других», - сказала Зиновьева.

В Министерстве имущественных отношений Московской области подчеркнули, что общая площадь участков, которые получили подмосковные предприниматели составляет более 825 гектаров.

Подобрать участок по программе «Земля за один рубль» можно на инвестиционной карте Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рубль Рабочие места Промышленность
17 октября 2024, 14:36
Подмосковные компании льготно получили свыше 200 земельных участков за 2 года
Медиасток.рф
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Подмосковные предприниматели получили 230 участков в аренду по программе «Земля за рубль» с момента ее запуска. На них реализуют проекты по импортозамещению.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, с 2022 года в программе приняла участие 171 компания. На полученных площадях они реализуют 176 проектов. В них вложат 124,5 миллиарда рублей.

«Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие» , - сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В Минимуществе региона добавили, что общая площадь предоставленных бизнесменам участков превысила 825 гектаров. Один из объектов получила компания «Изолятор - полимерные изоляторы и композиты», которая запустит производство компонентов для электрооборудования.

Подобрать подходящее место для реализации инвестпроекта предприниматели могут по ссылке.

​​Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Поддержка предпринимателей в Московской области
17 октября 2024, 14:36
Тренировку по гражданской обороне на случай ЧС провели в школе № 9 в Лобне
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На базе школы № 9 городского округа Лобня прошло региональное тренировочное занятие по гражданской обороне на случай чрезвычайных ситуаций. Свыше 300 человек при необходимости готово принять образовательное учреждение.

Тренировку провели в рамках «Месячника по гражданской обороне». Тематикой занятия стала «Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях: пункт временного размещения и питания».

Медперсонал, педагоги и специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали план взаимодействия на случай внештатной ситуации. В лобненской школе № 9 организовали пункт временного размещения и питания граждан. При возникновении чрезвычайной ситуации учебное заведение вместит в себя более 300 человек.

Напомним, 112 - единый номер вызова служб экстренного реагирования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
17 октября 2024, 14:11
Два корпуса построят в ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе к осени 2025 года
Медиасток.рф
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Жилой квартал «Богдановский лес» построят в деревне Богданиха в Подмосковье. Два корпуса планируют возвести к осени 2025 года.

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили два корпуса в составе ЖК. Там уже возвели подземные части и продолжают монолитные работы. Готовность объектов составила 18%. Завершить работы планируют осенью 2025 года.

Жилой квартал находится в 17 километрах от Москвы. Вместе с тем, в регионе продолжают строительство Южно-Лыткаринской автодороги, после открытия которой пусть до столицы составит 20 минут.

На территории микрорайона построят многоэтажки, места для спорта и отдыха, а также четыре детских сада, три школы, поликлинику и торговый центр.

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Строительство Ленинский округ

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