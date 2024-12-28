Судебные приставы Подмосковья поддержали благотворительную акцию «Елка желаний»

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С 2018 года эта акция помогает осуществить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Руководитель ГУ ФССП России по Московской области Андрей Тагаев порадовал брата и сестру, Рому и Алису из Подольска, которые мечтали о магнитном конструкторе и астрономическом телескопе. Подарки от главного судебного пристава лично передали сотрудники службы.

Судебные приставы Можайского отделения исполнили мечту пятилетней Амелии, подарив ей фотоаппарат с моментальной печатью, а девятилетняя Соня получила любимые конфеты.