Судебные приставы обеспечили снос незаконного дома в Мытищах

В десяти домах Балашихи в этом году поменяют лифты. Завершить установку нового оборудования российского производства планируют в июле.

Подъемники уже начали менять в доме № 25 на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный, в корпусах № 1 и № 2. Ремонтные работы проверил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Дом на Октябрьской 1999 года постройки, лифты износились и исчерпали свой ресурс. Меняют их по программе Фонда капитального ремонта.

«Это хорошая практика, которая работает в Подмосковье. Лифты уже завезли - наши, отечественные, так что в случае поломок - запчасти рядом. Рабочие по очереди будут менять кабины, что одна всегда работала, и жители комфортно поднимались и спускались на них. Все работы обещают завершить к середине лета», - отметил Тарас Ефимов.

Также в этом году в восьми многоквартирных домах планируют поменять 23 элеватора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

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