Судебные приставы обеспечили снос незаконного дома в Мытищах
Незаконную постройку, возведенную на земле сельскохозяйственного назначения, снесли в Мытищах под контролем судебных приставов Подмосковья. Владелец дома всячески уклонялся от исполнения решения суда, несмотря на предоставленную ему отсрочку на шесть месяцев.
Так как мужчина не выполнил предписание о сносе незаконно построенного дома, ликвидировать объект пришлось администрации городского округа Мытищи, которая воспользовалась своим правом взыскателя.
Все расходы на ликвидацию постройки, а также на работу специальной техники и утилизацию отходов возложили на собственника незаконной недвижимости.
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