02 апреля 2024, 19:49

Судьбу заброшенных зданий решат в Богородском округе в 2024 году

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В Богородском городском округе в ближайшее время проработают вопрос заброшенных строений. Часть этих зданий уже передана в собственность муниципалитета и сдается в аренду по программе «Недвижимость за 1 рубль». В порядок эти строения приведут сами арендаторы.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на выездном приеме жителей в Ногинске-9 отметил, что единственное из муниципальных заброшенных зданий - это детский сад. На его месте уже решено построить новую спортивную площадку.

Во время встречи глава муниципалитета ответил на все вопросы инициативных жителей. В основном они касались благоустройства, обустройства стоянки у Мамонтовской больницы и уличного освещения. В частности, Игорь Сухин пообещал следующей зимой взять под личный контроль расчистку дорог в деревне Новой.

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Благоустройство Дороги Богородский
02 апреля 2024, 20:49
Дополнительные 18 автобусов выведут на маршруты в Звенигороде в июле
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Глава Одинцовского городского округа Михаил Пайсов провел встречу с жителями звенигородского микрорайона Поречье. Главной темой обсуждения стала нехватка автобусов.

Горожане рассказали, что жителям отдаленных микрорайонов очень сложно добираться в центр города и обратно.

По словам председателя общественной палаты округа Марианны Кристалинской, в Звенигороде есть потребность в автобусах среднего класса и нет площадок для разворота больших автобусов.

«Автопарк Звенигорода в ближайшие месяцы пополнится, и мы надеемся, что жители города смогут беспрепятственно добираться в любой микрорайон», - рассказала Кристалинская.

В июле 2024 года на городские маршруты в Звенигороде выйдет 18 новых автобусов. Салоны оборудованы удобными сиденьями, а также местами для людей с ограниченными возможностями Марианна Кристалинская отметила, что обращение жителей Звенигорода взяли на контроль, и она лично готова встретиться с руководителем компании «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители
02 апреля 2024, 20:34
Химки возглавили российский рейтинг уровня качества городской среды
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химки заняли лидирующую позицию в категории крупных городов России по индексу качества городской среды, обойдя другие города с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек. Это стало возможным благодаря масштабной работе по благоустройству, строительству и реконструкции социально значимых объектов.

В результате оценки, которая учитывала состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств, Химки набрали 251 балл, выйдя на первое место в своей категории. Оценка проводилась на основании 36 индикаторов, охватывающих широкий спектр аспектов городской жизни.

«Мы ежегодно реализуем в городе сотни проектов, чтобы сделать жизнь химчан комфортнее. Благоустраиваем парки, скверы, дворы и общественные пространства. Строим и модернизируем объекты здравоохранения, спорта и образования. Ремонтируем дороги, открываем новые развязки», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

За последние 10 лет в Химках была проведена значительная работа: открыто 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов и 9 палисадников. Эти меры позволили значительно сократить очередь в детские сады по всему городу.

Рейтинг качества городской среды составляется Минстроем России ежегодно на основании данных от регионов, а также информации от МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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Химки Рейтинги
02 апреля 2024, 20:12
Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье
Пресс-служба министерства образования Московской области
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Запись по месту регистрации в первые классы в Подмосковье продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители смогут воспользоваться льготами при зачислении.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, право на зачисление в первую волну также имеют те дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие братья или сестры.

«Мы закончили бесшовный перевод дошкольников из детского сада в школы образовательных комплексов. Заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превысило 20 тысяч», - рассказала Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно через госуслуги Московской области. Оригиналы документов приносить в школу не нужно, все данные проверят удаленно, а заявления на зачисление в школу не по месту регистрации можно подать до 6 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье

Льготы Дети Школы
02 апреля 2024, 19:57
Все парки в Химках полностью приведут в порядок к 1 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках к 1 мая все семь парков, пять больших скверов и один лесопарк подготовят к летнему сезону и приведут в порядок после зимы. Работу уже стартовали в рамках ежегодного месяца чистоты и благоустройства.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка Толстого, где в настоящее время идут работы по подготовке зеленых зон к предстоящему летнему сезону. Специалисты «Объединенного городского хозяйства» активно занимаются уборкой территории: удаляют снег, очищают газоны от мусора, листвы и сухих веток.

В парке Толстого также запланирована генеральная уборка детских и спортивных площадок, а также пляжной зоны. Кроме того, будет подготовлен к запуску центральный фонтан парка.

Параллельно с подготовкой к летнему сезону, в парке Толстого продолжается масштабная реконструкция. В прошлом году благоустроили 12 гектаров территории: обновили дорожно-тропиночную сеть, создали велодорожки и новые игровые площадки, а также открыли колесо обозрения высотой 50 метров.

В этом году планируется обновление пляжной зоны, смотровой площадки, открытие павильонов для мастер-классов и модернизация освещения. Также будут созданы новые площадки для активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Парки

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