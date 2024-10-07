07 октября 2024, 23:46

Суд обязал нарушителей чистоты и порядка в Подмосковье устранить нарушения

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 147 судебных разбирательствах. Все заседания прошли в течение последних двух недель.

Из них шесть исков были поданы с целью принуждения ответственных служб и учреждений к устранению выявленных недостатков. Также 74 иска касались обжалования решений лицензионного управления, а 22 - постановлений о привлечении к административной ответственности.

Теперь нарушителям предстоит выполнить все судебные предписания и пройти повторные проверки со стороны инспекторов ведомства. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновные будут привлечены к повторной ответственности.

Суд признал законными 15 решений в указанном периоде, однако по некоторым делам продолжается производство.

В Министерстве подчеркнули, что обращение в суд является последней мерой воздействия на недобросовестные организации, которые не исполняют свои обязательства в установленные сроки.

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Суд Экология
07 октября 2024, 22:16
Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в Подмосковье
фото: Кирилл Шустров
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Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в Московской области. Соревнования станут частью регионального этапа XIV всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне в четырех дивизионах примут участие 67 команд.

Первые матчи прошли в дивизионе «Лига надежды 18 », который стал самым многочисленным. В нем приняли участие 51 команда в четырех конференциях. Кроме того, команды заявлены в дивизионах «Любители 40 », «Любители 50 » и «Лига мечты».

Ночная хоккейная лига включает два этапа. Первый, региональный, проходит в субъектах Российской Федерации с сентября по март. Второй этап - фестиваль хоккея, который длится две недели в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает кубок Крутова, а также грант на строительство крытого ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига является ведущей любительской спортивной организацией в России, не имеющей аналогов как в стране, так и за рубежом. Организацию основали 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.

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Спортсмены Хоккей
07 октября 2024, 21:54
Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение
Медиасток.рф
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Уличное освещение заменят в деревнях Болтино, Юдино и Осташково. Модернизация пройдет по программе «Светлый город».

Новое световое оборудование в мытищинских деревнях установят вдоль ключевых дорог. Старые фонари заменят на энергосберегающие светильники. Одной из первых модернизируют улицу Яблочную в Юдино, в Осташково работы проведут на улице Каштановой, в Болтино - на Туристической.

Участок освещения дороги от Пирогово, Сорокино и Жостово до Осташковского шоссе до деревни Ульяново заменят в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
07 октября 2024, 21:26
ВРИО главы Котельников посетил крупнейший в РФ завод по производству салатов
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Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев посетил завод «Белая Дача Трейдинг», который является лидером на российском рынке в производстве и поставке готовых к употреблению салатов, овощей и фруктов. Завод, с богатой историей, насчитывающей более ста лет, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона.

На предприятии ежедневно производится до 60 тонн продукции, которая поступает в гипермаркеты и рестораны по всей стране. На заводе трудится порядка 600 человек, среди которых немало местных жителей, а также трудовые династии, насчитывающие до четырех поколений, которые посвятили свою жизнь компании «Белая Дача».

Михаил Соболев отметил верность и преданность сотрудников своему делу, подчеркнув важность вклада компании в развитие региона. В ходе визита с руководителем группы компаний «Белая Дача» Виктором Александровичем Семёновым были обсуждены планы по строительству новых заводов по обработке и упаковке салатов в различных регионах России. Также обсуждалось размещение собственных теплиц на юге страны, где выращивается около 50 разновидностей салатов.

Благодаря системной работе компаний холдинга создается полный цикл собственного российского производства: от выращивания салата до его упаковки и доставки до потребителя. Это не только укрепляет позиции компании на рынке, но и вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса России.

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Заводы Котельники
07 октября 2024, 20:20
Врачей Можайской больницы поздравили с профессиональным праздником
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В первый понедельник октября, во Всемирный день врача, Можайская больница с особой теплотой чествует своих сотрудников, посвятивших жизнь самой гуманной профессии — спасению человеческих жизней. В ведущем медучреждении Можайского городского округа трудятся 147 врачей различных специализаций, из которых 35 имеют высшую категорию.

Особое внимание уделяется ветеранам труда, которые многие годы остаются верны своему делу. Анна Георгиевна Чернышова, посвятившая почти 60 лет работе в больнице, продолжает служить примером преданности профессии. Ее опыт и знания остаются незаменимыми для коллег, особенно в сложных диагностических случаях.

Можайская больница также приветствует молодых специалистов, недавно окончивших ведущие медицинские вузы России. В их числе врачи-педиатры Наталья Никиреева и Анастасия Романова, а также врач-невролог Данила Сороколетов и его супруга Алина, работающая в области функциональной диагностики.

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Врачи Можайск

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