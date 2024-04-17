Субсидия помогла семье в Егорьевске с квартирой

Улучшить жилищные условия семье удалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Ирина Федорова воспитывает двух сыновей и дочку. Мальчикам 15 и 10 лет, девочке - шесть. У всех детей свои увлечения и потребности. которые было затруднительно реализовать в однокомнатной квартире. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье мама узнала от подруги и решила попробовать.

«Теперь у нас просторная, светлая „двушка“ с хорошим ремонтом. Мы взяли квартиру на вторичном рынке, в своем районе. Переезжать далеко не стали. Здесь рядом школа, детсад, парк, площадки. Мальчики теперь в одной комнате, мы с дочкой в другой», - говорит Ирина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Подать заявку можно онлайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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