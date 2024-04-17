17 апреля 2024, 13:27

Субсидия помогла семье в Егорьевске с квартирой

Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Мама с тремя детьми из городского округа Егорьевск переехала из тесной однушки в просторную квартиру благодаря государственной программе поддержки семей. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Улучшить жилищные условия семье удалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Ирина Федорова воспитывает двух сыновей и дочку. Мальчикам 15 и 10 лет, девочке - шесть. У всех детей свои увлечения и потребности. которые было затруднительно реализовать в однокомнатной квартире. О мерах поддержки молодых семей в Подмосковье мама узнала от подруги и решила попробовать.

«Теперь у нас просторная, светлая „двушка“ с хорошим ремонтом. Мы взяли квартиру на вторичном рынке, в своем районе. Переезжать далеко не стали. Здесь рядом школа, детсад, парк, площадки. Мальчики теперь в одной комнате, мы с дочкой в другой», - говорит Ирина.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Подать заявку можно онлайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Семья Егорьевск Квартиры
17 апреля 2024, 14:01
Автоинспекторы в Одинцове напомнили курьерам служб доставки о правилах безопасности на дорогах
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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с сотрудниками служб доставки в Одинцове. Они напомнили специалистам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Такие мероприятия Госавтоинспекция в Одинцове проводит регулярно. Полицейские напоминают курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости спешиваться в местах большого скопления людей.

Курьерам вручили тематические листовки и рассказали о том, как правильно использовать световозвращающие элементы на одежде и почему их нужно обязательно использовать в ночное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе.

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Одинцово ГИБДД Курьеры
17 апреля 2024, 13:59
Подмосковные гандболисты победили на всероссийском турнире
Федерация гандбола России
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Юношеская сборная Подмосковья выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу. В финале турнира приняли участие 12 команд юношей до 14 лет из 12 регионов России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, в двух полуфинальных соревнованиях состязались две подмосковные команды, команды из Москвы и Астрахани. В финальном поединке золото получили гандболисты из Московской области.

Всероссийские соревнования U-14 по гандболу среди команд юношей до 14 лет завершились 10 апреля в Салавате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
17 апреля 2024, 13:38
Свыше 14 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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Дизайнерские карусели в парках Подмосковья посетили 14,8 тысячи человек за неделю. Самым популярным стал аттракцион в Домодедове, на нем покатались более 3,3 тысячи гостей.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в тройку самых популярных также вошли карусели в Чехове и Одинцове. С 8 по 14 апреля на них прокатились более трех тысяч и более 2,9 тысячи человек соответственно.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», - отметили в ведомстве.

Дизайн каруселей разработал художник Денис Симачев.

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Благоустройство
17 апреля 2024, 13:08
Спасатели провели учения по тушению пожара в совхозе в Наро-Фоминске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению уловного пожара в животноводческом комплексе совхоза «Архангельский» в Наро-Фоминском городском округе. Цель тренировки — довести до автоматизма навыки спасателей при возгорании на сельскохозяйственных объектах.

По словам заместителя начальника территориального управления № 2 Егора Ефимова, нередко возгорание на подобных объектах обнаруживают с большим опозданием, и пожар к моменту приезда специалистов достигает значительной площади, поэтому специалисты регулярно проводят учения в животноводческих комплексах.

«Оперативно прибыв к месту условного возгорания, спасатели определили степень угрозы животным и количество коров, находящихся в опасной зоне, после чего приступили к экстренной эвакуации животных. Одновременно с этим огнеборцы начали тушить условный пожар», - рассказал Егоров.

Он добавил, что тренировка прошла успешно. Также специалисты проверили готовность персонала комплекса к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Пожары Эвакуации

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