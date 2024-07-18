Субсидия помогла молодой семье из Жуковского приобрести жилье

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что раньше Яловые жили в служебной квартире. О мерах поддержки молодых семей узнали в интернете и решили принять участие в подпрограмме.

«Мы выбрали двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже заехали и живем. Кое-что надо поменять, например, сантехнику. Я могу это сделать сам. Ребята очень довольны, сейчас у них своя комната, а раньше все ютились в одной», - рассказал глава семейства.

Подать заявку на субсидию можно онлайн на портале uslugi.mosreg.ru. В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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