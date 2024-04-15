Субботники прошли в Глазынинском парке и Подушкинском лесу в Одинцове

Необходимый инвентарь выдавали на месте. Организаторы подготовили для всех желающих перчатки, веерные грабли, лопаты, мусорные мешки, средства от клещей, кусторезы. Кроме того, после трудового дня всех собравшихся угостили кашей и горячим чаем.

«Месячник чистоты и благоустройства продолжается. Я хочу поблагодарить всех, кто проснулся рано утром в выходной день, чтобы поучаствовать в добром деле. Такая инициативность будет вознаграждена - я уверен, что после активной работы на свежем воздухе у всех было отличное настроение и бодрость духа. В следующую субботу встретимся снова», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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