22 апреля 2024, 16:41

Субботник пройдет на берегу реки в лесопарке Химок 27 апреля

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Общегородской субботник пройдет в Химках 27 апреля в 10:00. В порядок приведут берега реки Химки на территории лесопарка.

Место проведения масштабной уборки определил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин по итогам обхода квартала Лобаново. Он подчеркнул, что именно река Химка дала название городскому округу, поэтому на этой территории важно поддерживать порядок.

«Продолжаем месяц чистоты и порядка в Химках. Поговорили с жителями, наметили фронт работ на предстоящий общеобластной субботник, который пройдет 27 апреля. Приведем в порядок реку Химка на территории Химкинского лесопарка. Уберем повалившиеся деревья, мусор. Вернем реке первозданный природный облик», - сказал Дмитрий Волошин.

Он также проконтролировал уборку во дворе дома № 17 на улице Мичурина. Специалисты «Объединенного городского хозяйства» подрезали кусты, убрали газоны и придомовые территории, зачистили под покраску опоры уличного освещения и промыли фасады домов.

«Очень рад, что глава приехал сам, посмотрел фронт предстоящих работ. Хочется жить в чистоте и порядке, поэтому с удовольствием приму участие в предстоящем субботнике. Вместе сделаем город чище», - сказал химчанин Николай Багонин.

Общеобластной субботник в Химках охватит десятки локаций по всему округу. Это парки, скверы, дворы и общественные пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Благоустройство ЖКХ Химки Субботник Мусор Реки
22 апреля 2024, 16:37
Свыше 300 медработников Балашихи поучаствовали в субботнике
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Медицинские работники провели субботник в Балашихе. Более 300 человек привели в порядок территорию вокруг больницы.

Сотрудники Балашихинской больницы убрали участок площадью около 5000 квадратных метров. Удалось собрать и вывезти с территории около восьми кубометров мусора.

Субботники в Балашихе проходят в рамках месяца чистоты и порядка. После зимы благоустраивают дворы, ремонтируют детские площадки, убирают тротуары и дороги, чистят газоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Врачи Субботник Балашиха
22 апреля 2024, 16:35
Бесплатные консультации для фермеров пройдут в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Специалисты Минсельхозпрода проводят еженедельные консультации по вопросам получения грантов, создания фермерского хозяйства и выращивания новых культур. Начинающие фермеры смогут бесплатно получить ответы на свои вопросы.

«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов: от создания КФХ до сбыта продукции. Наша задача - найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. В этой связи принято решение проводить еженедельные бесплатные консультации», - сообщил директор Центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.

Для получения личной консультации необходимо оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес».

За помощью также можно обратиться в Центр фермерских компетенций Московской области по номеру 7(498) 602-29-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство Фермеры
22 апреля 2024, 16:32
Уборку дворов и проездов от мусора провели в Истре
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Закончился первый цикл весенних работ в рамках месяца чистоты и порядка. Городские службы в Истре вымыли и очистили дворы и проезды от песка и мусора, оставшегося после зимы.

С начала апреля рабочие убрали мусор и отмыли проезды и тротуары на территории более 500 тысяч квадратных метров. Также очистили газоны на территории свыше 170 тысяч квадратных метров, собрали и вывезли более 210 кубометров листвы.

Второй цикл весенних работ муниципальной службы стартовал на прошлой неделе. Муниципальное бюджетное учреждение «Додхибимр» проводит покраску бордюров. Обновлен внешний вид бортовых камней по адресам: поселок Глебовский, улица Микрорайон, село Онуфриево, улица Центральная, поселок Первомайский, деревня Кострово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Благоустройство ЖКХ Истра
22 апреля 2024, 16:31
Зону буккроссинга открыли в парке «Пехорка» в Балашихе
Министерство благоустройства Московской области
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Зона буккроссинга появилась в балашихинском парке «Пехорка». Все желающие могут обменять книги в специальном шкафу, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

На территории парка «Пехорка» обустроены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк, а в летний период работает лодочная станция.

Напомним, всего в Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга в Подмосковье можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля. Участие в мероприятиях примут школьники и студенты со всего региона. Им предстоит навести порядок на памятниках и мемориалах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха Парки

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