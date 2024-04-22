Субботник провели вблизи реки Клязьмы в Лосино-Петровском

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Участники акции очистили берег реки Клязьмы в поселке Свердловский. Они убрали сотни бутылок и килограммы битого стекла, пластика, ветки и коряги.

«Сейчас много мусора после зимы. Силы МБУ рассчитаны на регулярную работу - содержание городского округа в чистоте и порядке, а когда из-под снега все это выходит, необходима дополнительная помощь», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

По его словам, уборка набережной Клязьмы - это подготовка перед масштабным субботником, который пройдет 27 апреля. Центральной площадкой акции станет Свердловский парк.

Участники акции очистили берег реки Клязьмы в поселке Свердловский. Они убрали сотни бутылок и килограммы битого стекла, пластика, ветки и коряги.

«Сейчас много мусора после зимы. Силы МБУ рассчитаны на регулярную работу - содержание городского округа в чистоте и порядке, а когда из-под снега все это выходит, необходима дополнительная помощь», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

По его словам, уборка набережной Клязьмы - это подготовка перед масштабным субботником, который пройдет 27 апреля. Центральной площадкой акции станет Свердловский парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».