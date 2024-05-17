Субботник проведут в Лобне 18 мая

Субботник пройдет в разных частях города: лесопарке, парке Киово, парке «Река времени» и сквере «Защитников Москвы».

Все желающие могут принять участие. Начало в 10:00. Сбор участников пройдет на каждом участке в отдельном месте: в лесопарке у проката инвентаря; в «Реке времени» - у границы школы № 5 и парка; в «Киово» - у сцены; в сквере Защитников Москвы - у мемориала «Лобненский рубеж».

Весь инвентарь будет предоставлен на месте сборов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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