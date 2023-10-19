Субботник прошел вблизи ЖК «Лесобережный» в Красногорске

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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В порядок привели участок, расположенный недалеко от района «Лесобережный». Здесь пролегает путь до станции МЦД «Аникеевка». Жители регулярно поддерживают чистоту в лесу, ставшем любимым местом прогулок взрослых и детей.

«Это уже 11-й по счету субботник, который мы проводим с жителями „Лесобережного“. Несмотря на то, что не все еще сюда заехали, все равно сюда приезжают, стараются расчистить лес, потому что мы здесь живем», - поделилась жительница жилого комплекса «Лесобережный» Людмила Громова.

Основной упор участники субботника сделали на уборку сухостоя, упавших после урагана деревьев и веток. Часть валежника, прямо на лесной поляне, коммунальщики переработали в мульчу. Она послужит органическим удобрением для кустарников и деревьев.

«Лес - это легкие городов, поэтому нужен порядок и чистота. Сегодня погода, к сожалению, подвела, поэтому мы <…> [убрали] участок в районе 100-150 метров, а потом мы пойдем дальше», - рассказал депутат Совета городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.