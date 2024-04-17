Субботник прошел в Можайске у мемориального комплекса «Расстрельная яма»

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, мемориал стал особенным местом для жителей села. Там они стут память земляков, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Участники субботника убрали суора и высадили 12 сосен на Аллее памяти Мемориал открыли в 2016 году на месте массового расстрела жителей села Борисова. Несколько лет назад там заложили Аллею памяти из саженцев сосны. Каждый год воспитанники школьного лесничества отдают дант погибшим и возлагают цветы.

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