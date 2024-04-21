Субботник прошел на территории Никольского храма в Лосино-Петровском

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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Участники акции подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Энтузиазм и желание сделать окружающее пространство лучше собрали вместе большое количество людей разных возрастов. Совместные усилия превратили работу в настоящий праздник общения и добрых дел.

«Сегодня мы не только помогаем нашему Никольскому храму, но и вносим свой вклад в сохранение исторического наследия для будущих поколений. Важно, что молодежь понимает значение таких событий и активно участвует в них», - сказала директор молодежного центра «Движение» Алена Галеева.