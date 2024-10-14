Субботник прошел на Клязьминском водохранилище в Мытищах

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов отметил значимость подобных мероприятий и поблагодарил всех участников за их активное участие и отзывчивость. «Мы выполняем важную задачу - содержим водоемы в чистоте», - подчеркнул он.

Субботник собрал более 50 участников, многие из которых пришли целыми семьями. Участники мероприятия внесли значительный вклад в сохранение чистоты берегов, не только убирая мусор, но и подавая пример подрастающему поколению. Добровольцы отмечают важность таких мероприятий для воспитания уважительного отношения к природе у детей.

Акция «Вода России» охватывает всю страну, объединяя людей в стремлении сохранить природные ресурсы и окружающую среду в чистоте. Этот субботник стал финальным в череде экологических инициатив, проведенных в округе.

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