Субботник на сапбордах провели в Воскресенске

Директор бизнес-отеля Ирина Переславцева поделилась, что подобные мероприятия проводятся ежегодно с целью сохранения чистоты и порядка на водоеме. Это место пользуется популярностью среди рыбаков, однако не все они бережно относятся к природе, оставляя после себя мусор на берегу или даже сбрасывая его прямо в воду.

Инструктор по сапсерфингу Сергей Глухов рассказал о том, что в процессе уборки им приходилось извлекать из воды не только пакеты и бутылки, но и более необычные предметы, такие как старые ботинки и даже тележки из магазинов. Особенно сложной задачей было очищение труднодоступных зарослей, где мусор скапливается в больших количествах.

Благодаря использованию сапбордов участники акции смогли эффективно собрать мусор из самых недоступных уголков водоема. В результате активисты вывезли более двадцати килограммов отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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