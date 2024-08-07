Субботник к началу учебного года проведут в новой школе микрорайона Катюшки в Лобне

На площадке новой школы побывали первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев, а также депутаты Совета депутатов Оксана Букина и Олег Веретенин. Они осмотрели учебные классы и обсудили подготовку к открытию.

В ходе визита Зиновьев подчеркнул важность проведения субботника и отметил, что помощь всегда нужна, так как эта школа самая большая, и понадобится не один день, чтобы отмыть окна, полы и общественные пространства.

Анонс субботника опубликуют дополнительно, и все желающие смогут присоединиться к акции.

Напомним, что новая школа станет инженерно-техническим лицеем и реализуется при поддержке губернатора. Она является частью образовательного комплекса, в рамках которого также построен детский сад на 330 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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