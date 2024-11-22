Субботник к 83-летию битвы за Москву и обороны Каширы прошел в Красногорске

Подготовка к 80-летию Победы уже началась в Подмосковье. В округах очищают мемориалы, братские могилы и памятники, некоторые из них реставрируют. Комплекс «Рубеж обороны Москвы» также приведут в порядок.

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Участники субботника убрали листву, собрали мусор и возложили цветы.

«Именно здесь в декабре 1941 года наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, и именно здесь защищались рубежи Москвы. Ежегодно мы это делаем: в преддверии праздника приезжаем на место, проверяем состояние памятника, вносим свой вклад в его содержание, помогаем нашей городской службе», - уточнил заместитель председателя Совета депутатов в Красногорске Богдан Андриянов.