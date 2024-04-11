Ступинский техникум наладит сотрудничество с предприятиями Подмосковья

Услугу по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов оптимизировали на портале госуслуг в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Мы внедрили в нее умные сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в цифре», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Размер госпошлины за оформление разрешения составляет 650 рублей. Напомним, охота в Московской области разрешена в общедоступных угодьях. Также на региональном портале можно оформить охотничий билет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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