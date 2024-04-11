Ступинский техникум наладит сотрудничество с предприятиями Подмосковья
Ступинский техникум имени Туманова подписал соглашение с компанией по производству летательных аппаратов «СМПП» и металлургической компанией «СМК». Они будут сотрудничать в сфере развития научных, деловых и производственных контактов.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, соглашения подписали при участии управляющих директоров «СМПП» и «СМК» Вадима Назаренко и Андрея Завражнова, представителя Южной торгово-промышленной палаты Екатерины Чегуровой и директора техникума Виктора Датского.
Сотрудничество позволит приблизить систему подготовки кадров среднего звена в конкретных отраслях производства.
«Это позволит не только обеспечить нуждающиеся отрасли работниками, но и увеличить трудоустройство наших выпускников. Студенты будут учиться не для трудоустройства не на абстрактную работу, а на конкретное место в конкретных компаниях», - подчеркнул Виктор Датский.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».