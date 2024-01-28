Ступинский ХК «Капитан» отметил юбилей матчем со звездами спорта и искусства

«Двадцать пять лет команде „Капитан“, которая прославляет Ступинский городской округ. Самое главное - благодаря ей построили это великолепный комплекс, в котором мы находимся», - отметил депутат Госдумы Александр Коган.

Юбилей ХК собрал на льду олимпийских чемпионов, лучших футболистов в истории сборной России, призеров чемпионата Европы 2008, известных артистов, государственных и общественных деятелей, а также хоккеистов «Капитана» разных лет.

Матч прошел в три этапа, каждый из которых длился по 20 минут. Игра завершилась со счетом 11:11, после чего победителей определила серия буллитов - ими стала команда «синих». По окончании матча болельщики смогли сфотографироваться со звездами, а также получить их автографы.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз».