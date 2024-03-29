Ступино укрепит сотрудничество с восточными странами

Организации будут совместно работать для расширения возможностей в вопросах международного сотрудничества. На встрече они обсудили города-побратимы и вынужденное приостановление взаимодействия с ними. В результате участники встречи выбрали курс на расширение связей с восточными странами.

«В округе множество иностранных предприятий. По привлечению инвестиций в промышленный сектор Ступино в числе лидеров. Муниципалитет заинтересован в укреплении и расширении деловых связей с дружественными нам странами», - сказал Сергей Мужальских.

Он рассказал о сотрудничестве с провинцией Китая Шаньдун в области сельского хозяйства, промышленности и других сферах и о перспективах расширения связей с Индией, Ираном и странами Латинской Америки.

Очередную встречу на эту тему планируют провести в мае.

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