Студенты-волонтеры из Ступина присоединились к акции «Зажги синим»

Фестиваль организован в честь Всемирного дня распространения информации об аутизме, который ежегодно отмечается 2 апреля. Студенты из группы ОИС-1 Ступинского техникума вместе с педагогом-психологом присоединились к акции «Зажги синим», проведя ее в школе № 10.

В рамках фестиваля волонтеры подготовили и провели интерактивные игры с учащимися, просмотрели и обсудили мультфильмы о детях с особенностями развития. Кроме того, студенты вручили школьникам памятные подарки - браслеты.

Организаторы мероприятия поделились, что его проведение - важный шаг в поддержке и популяризации вопросов об аутизме.

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