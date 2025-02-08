08 февраля 2025, 20:32

Студенты в Мытищах встретились с предпринимателями Подмосковья

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В Российском университете кооперации городского округа Мытищи прошла встреча предпринимателей со студентами. Мероприятие провели благодаря масштабному образовательному проекту «День с предпринимателем».

Проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан выступил перед собравшимися с приветственным словом.

Своими историями успеха, секретами ведения бизнеса и опытом с ребятами поделились вице-президент федеральной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, сооснователь сети салонов для домашних животных «Блэкгрумер» Данил Рындевич, заместитель директора центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, профессор кафедры менеджмента и торгового дела, предприниматель, член Торгово-промышленной палаты городского округа Мытищи Дмитрий Валигурский, представитель клуба молодых предпринимателей при Росмолодежь Александр Ченцов.

Отметим, что встречу бизнесменов со студентами организовали совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мытищи Бизнес Студенты
08 февраля 2025, 19:11
Делегация из Серпухова посетила научную конференцию в Жуковском
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Встреча, которую посетила делегация из Серпухова, прошла на площадке технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Николая Жуковского. Ее посвятили Дню российской науки и организовали по инициативе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В составе делегации городского округа Серпухов в Жуковский отправились заместитель главы городского округа Татьяна Орлова, вице-президент Института инженерной физики, депутат окружного Совета Олег Андрух, заместитель председателя федеральной территории «Сириус», кандидат педагогических наук Дмитрий Савин, начальник Управления экономики и научной деятельности администрации городского округа Серпухов Андрей Малышевский. Они приняли участие в круглом столе на тему «Синергия науки и бизнеса».

По словам заместителя главы городского округа Серпухов Татьяны Орловой, заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила благодарственными письмами работу Олега Андруха и Дмитрия Савина.

«Наука всегда была движущей силой прогресса. Желаю коллегам успешной реализации всех намеченных планов. Приятно видеть оценку труда нашего научного сообщества», - добавила она.

Серпухов Наука
08 февраля 2025, 18:58
Выставку археологических находок открыли в Пущинском музее в Серпухове
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️В Пущинском музее экологии и краеведения открыли выставку археологических находок. Там представили экспонаты, привезенные из Окской археологической экспедиции 2024 года в Серпуховском Поочье.

Найденные артефакты помогают исследовать развитие древних поселений вдоль берега Оки в эпоху Средневековья. Раскопки проводили на двух памятниках. В них приняли участие школьники, жители округа, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и волонтеры «Русского географического общества».

Посетители выставки увидят древние украшения, старинные деньги, керамику и предметы быта. Там также представили фото с раскопок. Выставка артефактов продлится в Пущине до 28 февраля.

Отметим, что организаторы Окской археологической экспедиции планируют продолжить раскопки в этом году и приглашают всех желающих принять участие в исследовании родного края.

Выставки Серпухов История
08 февраля 2025, 18:40
Профессиональные спортсмены проведут для жителей Серпухова тренировки
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Всероссийский проект «Марафон зарядок» стартовал в Серпухове. Профессиональные спортсмены, мастера спорта, чемпионы и рекордсмены проведут для горожан зарядки и тренировки.

«Марафон зарядок» проходит на площадках спортивных и культурных мероприятий не только вживую, а также формате видео- и онлайн-тренировок. Их покажут в учебных заведениях по всей России. Каждую субботу спортсмены будут знакомить горожан с различными видами спорта. Проект организовало Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Первая зарядка состоялась 8 февраля на площадке Спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» в городском округе Серпухов. Ее ведущими были чемпионы мира по ММА, рекордсмены России, братья Евгений и Роман Грачевы. Они поделились с жителями основными упражнениями на каждый день и несложными бойцовскими приемами.

Спортсмены Серпухов
08 февраля 2025, 18:07
Лучших сотрудников производственного объединения наградили в Реутове
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В Реутове торжественно наградили победителей конкурсов «Мастер — золотые руки» и «Новатор инженерного труда». Мероприятие организовали профсоюзный комитет Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» Валерий Бунак поблагодарил участников конкурса за вклад в развитие предприятия и успешное выполнение поставленных производственных задач.

Звание «Мастер - золотые руки» по итогам 2024 года присвоили четырем сотрудникам предприятия: слесарю-испытателю Андрею Хляпову, слесарю механосборочных работ Владимиру Филатову, монтажнику Павлу Рыльцеву и фрезеровщику Сергею Бердникову. Восемь специалистов удостоились звания «Новатор инженерного труда». Среди них награды получили начальник сектора Антон Балашов, инженер-конструктор Марина Тюкина и ведущий инженер-программист Илья Доденко.

Победителям вручили дипломы, нагрудные знаки, ленты и денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Портреты выдающихся специалистов разместят на доске почета в профкоме предприятия.

Реутов

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