Студенты техникума в Дмитрове собрали новую партию гумпомощи для бойцов СВО
Преподаватели Дмитровского техникума активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Последовать их примеру решили и студенты учреждения. Они собрали посылку для бойцов СВО.
В партию гуманитарного груза вошли продукты, медикаменты и средства гигиены. Посылку передадут региональному отделению «Бессмертного полка России» в Московской области и местному отделению ДОСААФ России в Дмитрове.
После груз доставят на передовую.
«С самого начала спецоперации жители Дмитровского округа стараются помочь нашим землякам - воинам СВО, собирая все необходимое для них. Поддержка бойцов очень важна. Каждая посылка - это шаг к победе!» - прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
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