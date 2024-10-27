27 октября 2024, 14:07

Студенты техникума в Дмитрове собрали новую партию гумпомощи для бойцов СВО

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Преподаватели Дмитровского техникума активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Последовать их примеру решили и студенты учреждения. Они собрали посылку для бойцов СВО.

В партию гуманитарного груза вошли продукты, медикаменты и средства гигиены. Посылку передадут региональному отделению «Бессмертного полка России» в Московской области и местному отделению ДОСААФ России в Дмитрове.

После груз доставят на передовую.

«С самого начала спецоперации жители Дмитровского округа стараются помочь нашим землякам - воинам СВО, собирая все необходимое для них. Поддержка бойцов очень важна. Каждая посылка - это шаг к победе!» - прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Волонтеры Студенты Дмитров
27 октября 2024, 14:04
Мастер-класс по созданию световозвращающих элементов провели в Дмитрове
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Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись!» в Дмитрове. Они организовали для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.

Мероприятие организовали автоинспекторы УМВД России по Дмитровскому городскому округу и юные инспекторы дорожного движения из отряда «Мудрый светофорик». Они рассказали ребятам о ПДД.

На встрече разобрали различные ситуации, которые могут произойти на дорогах, и то, как в них себя правильно вести. Также ребята повторили значения дорожных знаков и сигналов светофора, разработали безопасные маршруты «дом -школа - дом».

Кроме того, совместно они смастерили световозвращающие брелоки и наклейки на верхнюю одежду и рюкзаки. Каждый ребенок получил сувенир и тематическую памятку.

«Хочу выразить благодарность дмитровским автоинспекторам за проведение таких мероприятий для школьников. Очень важно, чтобы дети с самого раннего возраста знали правила дорожного движения», - сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

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Дети ПДД Школьники Дмитров
27 октября 2024, 12:46
Искусственный газон уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах
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Реконструкция стадиона «Торпедо» продолжается в Люберцах. Рабочие уже уложили искусственный газон.

Строительная готовность объекта достигла 50%. Сейчас на площадке работают более 100 человек и 12 единиц техники.

«Выполнено устройство искусственного покрытия стадиона. Завершаются фасадные работы на трибуне, продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы. Готовятся щебеночные основания под беговые дорожки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

После реконструкции здесь появятся современное футбольное поле с подогревом, трибуны для 1500 зрителей. Также специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки.

Обновленный стадион «Торпедо» планируют открыть в следующем году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Ремонтные работы
27 октября 2024, 12:29
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 29 октября
Медиасток.рф
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Представители Комитета лесного хозяйства Московской области опубликовали прогноз пожарной опасности на ближайшие дни. В ведомстве добавили, что 26 октября в лесах региона не произошло пожаров.

С 27 по 29 октября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах, а также в «Русском лесу» ожидается второй класс пожарной опасности В ближайшие дни температура воздуха составит 8–9 градусов, а ночью она опустится до 5–6 градусов. Метеорологи сообщают о пасмурной погоде с незначительными прояснениями и возможными кратковременными дождями.

В народных поверьях существует странная традиция: 27 октября беременным женщинам не рекомендовалось расчесывать волосы, хотя причины этого предписания остаются неизвестными.

Лесные пожары Прогноз погоды
27 октября 2024, 10:52
День открытых дверей прошел в центре онкопомощи в Солнечногорске
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Консультации и обследования на разные виды рака провели для жителей в Солнечногорске в рамках дня открытых дверей. Посетить специалистов могли все желающие без предварительной записи.

Обследование прошли совершеннолетние жители Подмосковья. Они проверились на наличие рака молочной железы, репродуктивных органов, кожи, кишечника, легких, заболеваний кровеносной системы и других патологий.

Женщинам сделали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, мужчины смогли сдать анализ крови на простатический специфический антиген, который позволяет выявить новообразования предстательной железы. Также в программу обследования вошли анализ кала на скрытую кровь и диагностика новообразований кожи.

«В центральной поликлинике работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Его специалисты консультируют жителей по всем волнующим вопросам касательно новообразований. Также в Солнечногорске всем женщинам при диспансеризации назначается маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Маммографию в Солнечногорском районе можно сделать в Андреевской и Менделеевской поликлиниках, а также в Солнечногорской больнице. На данную диагностику можно записаться самостоятельно», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе Центральной поликлиники Солнечногорска с 2022 года под руководством Андрея Тюрикова, который в этом году стал лауреатом конкурса «Подмосковный врач» в категории «Онкология».

Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проходят каждую последнюю субботу месяца.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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