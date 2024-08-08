Студенты техникума в Дмитрове поучаствовали в гастрофестивале в Талдоме

Создать торт «Муравейник Талдомский» ребятам из Дмитрова помогал шеф-повар. Также студенты поучаствовали в интерактивном мастер-классе от членов Альянса «Способы лепки пышек, баурсаков, чак-чака, хвороста, чурросов». Там им рассказали о рецептах приготовления сладостей и даже дали их продегустировать.

Отметим, что преподаватели техникума традиционно проводят мастер-классы для посетителей парка культуры и отдыха «Солнечный берег» в поселке Запрудня. В этот раз они обучали всех желающих готовить леденцы из карамели.

Прием заявлений в Дмитровский техникум идет до 15 августа. В учреждении обучают нповаров и кондитеров.

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