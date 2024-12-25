Студенты техникума в Дмитрове победили в международном кулинарном фестивале

Дмитров на соревнованиях представили студенты и преподаватели Дмитровского техникума Виктория Бородина, Анжелика Королева и Екатерина Назарова. Всего в фестивале поучаствовали десять шеф-поваров из России и других стран.

Участники приготовили 300 порций салата «Селедка под шубой». Общий вес блюда достиг 300 килограммов.

«Дмитровский техникум готовит высококлассных специалистов, особая заслуга в этом талантливых преподавателей, искренне увлеченных своим делом. Поздравляем с победой!» - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Отметим, что за несколько лет в традиционном фестивале поучаствовали свыше тысячи кулинаров из России, Сербии, Италии, Франции и других стран мира. Они приготовили около 150 вариаций салата.