Студенты Щелковского колледжа поучаствовали в чемпионате по оказанию первой помощи
В Московской области прошел Региональный чемпионат по оказанию первой помощи. В нем поучаствовали студенты Щелковского колледжа. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Всего турнир собрал 250 участников из 50 команд образовательных учреждений. Они соревновалисьв умении оказывать первую помощь при кровотечениях, травмах, ранениях и ожогах.
«Команду Щелковского колледжа представляли курсанты группы 2202 структурного подразделения № 2, а капитаном команды выступила руководитель направления „Правоохранительная деятельность“ Юлия Андреева», - уточнили в министерстве.
Студенты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков. Перед соревнованиями они прошли специальные мастер-классы.
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