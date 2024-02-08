08 февраля 2024, 16:19

Студенты РГУНХ имени Вернадского начнут проходить практику в онкодиспансере в Балашихе

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Областной онкологический диспансер в Балашихе станет клинической базой для практики студентов факультета «Сестринского дела» Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского. Реализовать проект планируют в 2024 году.

Каждый год в Балашиху приезжают студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов России, чтобы пройти практику в онкодиспансере.

Здесь можно пройти практическая подготовку по сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, хирургии, онкологии и детской онкологии. Так, в 2023 году в онкодиспансере практику прошли более 30 студентов из Москвы, Подмосковья, Курска, Смоленска и Рязани.

«Мы будем рады поделиться своим опытом и знаниями с молодым поколением», - сказал заместитель главного врача по медицинской части Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи Медицина Балашиха Студенты
08 февраля 2024, 16:48
Более двух тысяч детей получат раскраски-пособия о правилах дорожного движения в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Раскраску-пособие о ПДД подготовили для детей в Подмосковье. Она в игровой форме покажет 18 самых распространенных ситуаций на дороге, и расскажет, как правильно себя вести. Первые экземпляры вручили 70 детям из Подольска.

Раскраску «Мир безопасных дорог» подготовили оператор региональной системы контроля БДД «МВС Груп» и Минтранс Подмосковья. Первые экземпляры отправили в Подольск в рамках акции «Стань заметнее». Пособие получили около 70 детей. Еще около двух тысяч раскрасок передали в Одинцово, Павловский Посад, Серпухов и другие города.

В ведомстве напомнили о необходимости рассказывать детям о ПДД и подавать им правильный пример.

Раскраска-пособие также доступны онлайн по ссылке.

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Дети ПДД Дороги
08 февраля 2024, 16:47
Более 30 фермерских хозяйств представят Подмосковье в День сельского хозяйства на ВДНХ
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Московскую область в День сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности представят более 30 фермерских хозяйств. Мероприятие пройдет 9 февраля на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на выставке состоится встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева с фермерами.

«Диалог с фермерами для нас очень важен. Мы стараемся уделять должное внимание созданию и развитию малых сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем, безусловно, есть вопросы федерального значения, которые стоит обсудить в рамках дискуссии с министром сельского хозяйства Российской Федерации», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ярмарка фермерской продукции пройдет в павильоне № 48, а в павильоне № 57 пройдет День сельскохозяйственных вузов. Будущие абитуриенты смогут встретиться с представителями учебных заведений, а также ознакомиться с лучшими практиками подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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Выставки ВДНХ
08 февраля 2024, 16:35
Слет волонтерских отрядов прошел в школе № 2 в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Второй городской слет волонтерских отрядов «Время добрых дел» прошел школе № 2 в Лобне. Объединившись в команды, ребята разработали свои проекты по социальному, спортивному, экологическому и патриотическому направлениям.

В конце встречи ребята обменялись впечатлениями и предложили новые направления работы в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участников слета поприветствовали первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев и начальник отдела по работе с молодежью администрации Ирина Большихина.

«Каждая работа была по-своему уникальна. Ребята помогали пожилым одиноким людям, решали экологические вопросы города, вспоминали героев Великой Отечественной войны, чьи имена сегодня носят улицы Лобни, помогали организовывать спортивные городские соревнования», - рассказали организаторы слета.

Школы Лобня Волонтеры Школьники
08 февраля 2024, 16:34
Свыше 350 «кубов» снега вывезли с улиц Солнечногорска после циклона «Ольга»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Североатлантический циклон «Ольга» накрыл Подмосковье на этой неделе. Снежные покровы выросли до 12 сантиметров. В Солнечногорске для ликвидации снежных навалов задействовали все силы коммунальных служб. Уже удалось вывезти с улиц более 350 кубометров снега.

Механическая и ручная уборка ведется в усиленном режиме без перерывов и круглые сутки. Первостепенное внимание уделяют школам, садам, социальным учреждениям, автодорогам, пешеходным зонам и остановкам.

«На борьбу со снежными капризами „Ольги“ мы привлекли дополнительные силы, но прошу отнестись с пониманием, что последствия таких сильных снегопадов устранить одним днем невозможно. Дорожные условия непростые - будьте аккуратными за рулем и соблюдайте дистанцию», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, по вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после прохождения циклона «Ольга» коммунальные и дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме. Он призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными.

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Солнечногорск Снегопад

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