Студенты президентской академии в Красногорске сдали свыше 17 литров крови

День донора прошел при поддержке Московского областного центра крови. Студенты и сотрудники колледжа прошли инструктаж, заполнили анкету и сдали предварительный экспресс-анализ. Среди волонтеров - заместители директора Эльвира Дементьева, Виктор Ступин, Наталья Киселева и студентка третьего курса Полина Земских. Девушка занимается чирлидингом и на протяжении трех лет принимает участие в донорских акциях. Первокурсник, ветеран СВО Александр Кутюхин также показал своим примером, что важно и жизненно необходимо пополнять банк крови.

Для всех участников организовали два завтрака - до и после процедуры. Им также выплатили вознаграждение и вручили памятные сувениры.

Врач-трансфузиолог Светлана Кошелева рассказала, что студенты колледжа - отличные кандидаты для сдачи крови, так как ведут здоровый образ жизни, а кровь, полученную в ходе Дня донора, отправят в лечебные организации Московской области, чтобы больные люди встали на ноги.

В России донором может стать любой гражданин от 18 лет без вредных привычек и противопоказаний. Тем, кто решился сдать кровь впервые, необходимо пройти специальное медицинское обследование. Женщины могут проходить процедуру четыре раза в год, а мужчины - пять. Главное, чтобы между сеансами прошло два месяца.

Дня донора в Красногорском филиале президентской академии - пример солидарности, сплоченности и социальной ответственности.

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