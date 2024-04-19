Студенты Подмосковья приняли участие в турнире по волейболу
Турнир по волейболу среди студентов юго-восточной зоны прошел в Воскресенском колледже. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Свои команды на турнире представили Коломенский аграрный колледж имени Козлова, Егорьевский техникум, колледж «Коломна», Луховицкий аграрно-промышленный техникум, Луховицкий авиационный техникум, колледж «Московия» и Воскресенский колледж.
Среди мужских команд первое место заняли спортсмены из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, а среди женщин лучшими стали студентки колледжа «Московия».
Победители и призеры турнира получили грамоты и медали.
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