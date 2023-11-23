Студенты подмосковных колледжей стали победителями на конкурсе «Большая перемена»

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, дипломы победителя получили Андрей Баданин и Полина Калачева из Щелкова, а также Дарья Власова и Егор Гребенников из Зарайска. Призерами стали студенты из Егорьевска, Зарайска, Королева, Подольска, Химок, Щелкова и Дмитрова.

В финальном этапе конкурсанты выполняли кейсовые задания, посещали лекции об образовании спорте, бизнесе и многом другом. Всего в этом сезоне «Большой перемены» участвовали свыше 900 тысяч человек.

«Победители конкурса получили сертификаты номиналом один миллион рублей, которые они могут потратить на обучение или запуск стартапа. Призеры стали обладателями сертификатов номиналом 100 тысяч или 200 тысяч рублей в зависимости от курса, на котором обучается конкурсант», - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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