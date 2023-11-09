Студенты подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в форуме «Школа добрососедства»

«Форум „Школа добрососедства“ мы проводим для нашей молодежи с 2018 года и каждый раз получаем позитивный отклик. Ребята узнают много нового о людях, с которыми они живут рядом, об особенностях культуры и обычаев разных национальностей и конфессий», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На форуме молодые люди узнали о деятельности различных подмосковных религиозных организаций, обсудили вопросы развития межнациональных отношений и познакомились с культурой разных народов, проживающих в Подмосковье.

В этом году в Московской области провели три форума «Школа добрососедства». Очередная встреча состоится 16 ноября в Раменском.

Напомним, на территории Подмосковья действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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