Студенты Можайского техникума поучаствовали в форуме индустрии красоты

Мастер-класс по созданию экологически безопасных кормушек для пернатых провели для школьников города. Ребята научились делать такие изделия своими руками.

В процессе изготовления эко-кормушки были использованы всего три компонента: специальная кормовая смесь для птиц, быстрорастворимый желатин пищевого качества и вода.

Сначала школьники приготовили «съедобный клей». Для этого желатин растворили в теплой воде. Ребята аккуратно смешали желатиновую основу с кормовой смесью до получения густой пластичной массы, похожей на густое тесто. Это делалось для того, чтобы сохранялась форма кормушки.

Полученной массой участники мастер-класса заполнили подготовленные силиконовые формы. В них также вдавливали небольшие ленты, которые будут служить для подвешивания готовых кормушек.

После полного застывания изделия аккуратно извлекут из форм, и их можно будет развешивать на деревьях. Важно помнить, что подкормка птиц должна быть регулярной, а выбранный корм - качественным и безопасным для пернатых.