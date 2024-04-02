Студенты Можайска, Подольска и Электростали вошли в топ-3 по дизайну на чемпионате «Профессионалы»

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, победителями стали Мария Черменская из Можайского техникума, Роман Филиппов из Подольского колледжа имени А. В. Никулина и Алена Лазарева из Электростальского колледжа.

Жюри оценило творческий замысел ребят, способность к креативному мышлению, а также разнообразие стилей, текстур, цветовых решений и форм в их уникальных коллекциях одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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