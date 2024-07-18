Студенты-медики из Иванова прошли практику в больнице Ногинска

Во время практики у каждого студента был квалифицированный наставник, который руководил практической подготовкой практиканта и помогал быстрее вливаться в профессиональную среду. Сотрудники Ногинской больницы рассказывали студентам о разнообразных клинических случаях, проводили тренинги и мастер-классы.

«Мы видели работу врача с настоящими пациентами. Это совсем не то же самое, что читать об этом в учебниках. После летнего интенсива я поняла, какое направление медицины мне интересно», - рассказала студентка пятого курса Ивановского государственного университета Екатерина Крылова.

Проект «Лимон», благодаря которому студенты из другого региона смогли пройти практику в подмосковной больнице, - это ноу-хау в Московской области. Он призван привлечь в больницы региона молодые медицинские кадры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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