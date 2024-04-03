03 апреля 2024, 23:05

Студенты МАИ побывали с экскурсией на подмосковном производстве протезов

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Экскурсию для студентов Московского авиационного института провели на подмосковном заводе МЕТИЗ, выпускающем модули для протезов. Будущих инженеров провели по всей производственной цепочке и показали этапы выпуска флагманской продукции компании.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, цель экскурсии - показать потенциальным сотрудникам перспективность и социальную значимость выбора инженерной профессии.

Завод выпускает современные комплектующие для протезов нижних конечностей - коленные модули, углепластиковые стопы, различные виды адаптеров. Ребятам из МАИ показали все этапы разработки и производства продукции, начиная с заготовительного участка. В механическом цехе студенты познакомились с работой станков с ЧПУ, а на слесарном участке учащиеся увидели производство деталей разных контуров и размеров.

Продукция компании поставляется в 40 стран мира и конкурирует с ведущими производителями протезов на международном реабилитационном рынке.

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Инвестиции Экскурсии Машины Заводы Студенты
03 апреля 2024, 22:21
Два подмосковных парка стали победителями Всероссийской тематической премии
Министерство благоустройства Московской области
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Раменский городской парк и лесопарк «Шишкин лес» стали победителями I Всероссийской парковой премии. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Как рассказали в ведомстве, победители заняли первые места в двух номинациях.

В номинации «Парк года, крупные города» победил Раменский городской парк, а в номинации «Парк года, большие города» «золото» выиграл лесопарк «Шишкин лес» городского округа Истра.

Голосование жюри за лучшие парки проходило с 20 марта по 2 апреля. Четыре парка Московской области стали лауреатами в трех номинациях из семи возможных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Раменское Парки
03 апреля 2024, 22:10
Мост через реку Озерну подтопило у деревни Слобода Рузского городского округа
Администрация Рузского городского округа
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В деревне Слобода Рузского городского округа произошло подтопление из-за разлива реки Озерна. На место оперативно выехали заместитель главы Рузского городского округа Александр Погребной, руководители и сотрудники различных ведомств.

Жителям рассказали о ситуации с разливом реки, какие меры принимаются для обеспечения безопасности людей и дали подробные инструкции, как действовать во время паводка.

Вода затопила мост, ведущий в деревню, и размыла часть дороги перед ним. Рядом с местом разлива выставили гидрологические посты для контроля уровня воды в реке. Мост огородили сигнальной лентой, а также установили осветительные прожекторы.

На месте происшествия будут круглосуточно дежурить сотрудники местной администрации и специалисты МЧС с лодкой до тех пор, пока вода не спадет.

При необходимости к деревне будет приезжать автолавка с необходимыми продуктами для жителей.

На данный момент уровень воды в реке остается прежним, эвакуация не требуется.

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Паводки Дороги Руза Реки
03 апреля 2024, 21:03
Администрация проконтролирует ход ликвидации затопления паркинга в Химках
Администрация городского округа Химки
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Коммунальные службы Химок ликвидируют подтопление паркинга одного из домов в ЖК «Загородный квартал». Ход работ проконтролировал заместитель главы округа по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

По его словам, паркинг затопило из-за резкого таяния снега в ближайшем лесу.

«С восьми утра на месте, воду откачивают с помощью специальных мотопомп», - пояснил Юрков.

Дом № 1 на улице Загородной на время работ обесточили, чтобы избежать короткого замыкания.

«Зима была очень снежная, и вчера было очень тепло, поэтому территорию так резко подтопило. Машины мы по максимуму убрали с территории парковки сразу», - рассказал житель ЖК «Загородный квартал» Илья Угланов.

В администрации городского округа Химки подчеркнули, что специалисты продолжат работу до полного устранения подтопления.

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ЖКХ Химки Коммунальные аварии
03 апреля 2024, 20:57
Студенты из Солнечногорска победили в областном этапе чемпионата «Профессионалы»
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Завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Солнечногорские студенты колледжа «Подмосковье» заняли первые места в нескольких дисциплинах.

Студенты из Солнечногорска стали лучшими в таких направлениях, как «Спасательные работы», «Хлебопечение», «Графический дизайн» и «Экспедирование грузов». Кроме того, школьники из лицея № 1 имени Блока также вышли в лидеры по компетенции «Спасательные работы».

Соревнования проходили с 11 по 30 марта, где участники демонстрировали свои навыки в различных профессиональных областях под оценкой квалифицированного жюри.

Заместитель главы Солнечногорского городского округа Николай Минаев поздравил победителей и пожелал успехов на следующих этапах соревнований, где они поборются за звание лучшего молодого профессионала страны в своей компетенции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Школьники Студенты

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