Студенты Луховиц стали призерами конкурса «Студенческая весна»

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, первое место в направлении «Вокал» занял дуэт «Коллайдер», второе место получила Юлия Митина, а третье - Степан Миллер. В тройку лучших по танцам вошли Лидия Тюрина, Виктория Мельник и Олег Касимов.

Кроме того, Александра Марина получила приз зрительских симпатий в направлении «Вокал», а председатель местного отделения «Движение первых» отметила мастерство дуэта «Коллайдер» и Лидию Тюрину.

«Фестиваль-конкурс „Студенческая весна - 2024“ способствовал развитию творческих способностей студентов, формированию чувств коллективизма и ответственности, помог найти новых друзей», - сказала Ольга Кобылкина.

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