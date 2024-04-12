Студенты Луховиц стали призерами конкурса «Студенческая весна»
Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума заняли призовые места во всех номинациях в районном фестивале-конкурсе студенческого творчества «Студенческая весна». Их наставниками стали педагоги Ольга Кобылкина и Светлана Шестакова.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, первое место в направлении «Вокал» занял дуэт «Коллайдер», второе место получила Юлия Митина, а третье - Степан Миллер. В тройку лучших по танцам вошли Лидия Тюрина, Виктория Мельник и Олег Касимов.
Кроме того, Александра Марина получила приз зрительских симпатий в направлении «Вокал», а председатель местного отделения «Движение первых» отметила мастерство дуэта «Коллайдер» и Лидию Тюрину.
«Фестиваль-конкурс „Студенческая весна - 2024“ способствовал развитию творческих способностей студентов, формированию чувств коллективизма и ответственности, помог найти новых друзей», - сказала Ольга Кобылкина.
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