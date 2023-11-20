Студенты коломенского ГСГУ заняли призовые места на международном конкурсе «Креативный туризм»

Конкурс «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий» является одним из самых авторитетных событий в сфере туризма и гостеприимства. Для участия в нем собирается множество людей со всего мира, представляющих свои идеи и проекты развития туристической индустрии в различных регионах.

Пятеро студентов коломенского ГСГУ продемонстрировали свой талант среди многочисленных участников. Их проект, ориентированный на развитие исторического и культурного туризма в Коломне, был признан лучшим в своей категории и завоевал сердца жюри.

«Дорогие конкурсанты, благодарим вас за интересные работы, за оригинальность мышления, за искренний интерес к своему родному краю и уважительное отношение к культурному наследию», - поздравил организатор конкурса участников и их руководителей.

Студенты провели исследование и анализ туристического потенциала Коломны, изучили ее историю, культуру и уникальные достопримечательности. Они разработали масштабный план по привлечению туристов, включающий создание музеев, проведение тематических экскурсий, организацию фестивалей и других мероприятий.

Участие студентов в конкурсе свидетельствует о высоком уровне их подготовки и креативности. Это также подтверждает, что образование, получаемое на факультете истории, управления и сервиса, позволяет студентам оставаться впереди, быть лидерами и демонстрировать выдающиеся результаты в различных областях.

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