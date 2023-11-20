20 ноября 2023, 12:41

Студенты коломенского ГСГУ заняли призовые места на международном конкурсе «Креативный туризм»

Unsplash
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Студенты факультета истории, управления и сервиса коломенского ГСГУ одержали победу в отдельных категориях международного конкурса «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий». Соревнования проходили на базе ОмГТУ.

Конкурс «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий» является одним из самых авторитетных событий в сфере туризма и гостеприимства. Для участия в нем собирается множество людей со всего мира, представляющих свои идеи и проекты развития туристической индустрии в различных регионах.

Пятеро студентов коломенского ГСГУ продемонстрировали свой талант среди многочисленных участников. Их проект, ориентированный на развитие исторического и культурного туризма в Коломне, был признан лучшим в своей категории и завоевал сердца жюри.

«Дорогие конкурсанты, благодарим вас за интересные работы, за оригинальность мышления, за искренний интерес к своему родному краю и уважительное отношение к культурному наследию», - поздравил организатор конкурса участников и их руководителей.

Студенты провели исследование и анализ туристического потенциала Коломны, изучили ее историю, культуру и уникальные достопримечательности. Они разработали масштабный план по привлечению туристов, включающий создание музеев, проведение тематических экскурсий, организацию фестивалей и других мероприятий.

Участие студентов в конкурсе свидетельствует о высоком уровне их подготовки и креативности. Это также подтверждает, что образование, получаемое на факультете истории, управления и сервиса, позволяет студентам оставаться впереди, быть лидерами и демонстрировать выдающиеся результаты в различных областях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области.

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Коломна конкурсы
20 ноября 2023, 13:28
Более 600 операций по дроблению и удалению камней из почек выполнили в Люберцах с начала года
Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь
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В Люберецкой областной больнице провели уже более 600 литотрипсий с начала года. Это операции по дроблению и удалению камней из почек, мочеточника и мочевого пузыря.

«Благодаря поступлению нового оборудования два года назад мы начали выполнять такие операции с помощью лазера. Он может разрушать более плотные камни, более крупного размера. Уникальность этого метода заключается в том, что такие операции можно делать, избегая больших разрезов», - говорит заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы Павел Никифоров.

После лазерной операции восстановление пациента проходит легче и быстрее. По словам заведующего отделением, ежедневно в больнице выполняется две-три литотрипсии.

«Я очень быстро оказался на операционном столе, был в сознании, но из-за наркоза от половины туловища и до кончиков пальцев на ногах совсем ничего не чувствовал. Операция прошла очень быстро. К вечеру я уже ходил по палате, а наутро доктор вручил мне то, что осталось от моего камня», - рассказал один из пациентов отделения, у которого диагностировали камень в правой почке размером два сантиметра.

Мочекаменная болезнь составляет 55% от общего числа обращений в третий стационар Люберецкой областной больницы. Пациенты поступают в урологическое отделение по скорой медицинской помощи и по направлению из поликлиник.

Уникальный проект « Наша женская консультация » начал работать в Подмосковье с начала года. Его выделили на федеральном уровне, а поддержку материнства в регионе признали одной из лучших в России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Люберцы Здравоохранение Медицина
20 ноября 2023, 13:22
«Держать ответ перед жителями». Андрей Воробьев — о решении проблем с перебоями в отоплении
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Все обращения по перебоям в подаче отопления — на особом контроле, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, жалобы поступали из Электростали, Химок, Подольска, Ликино-Дулева и Ленинского округа. Вопросы решают в приоритетном порядке.

Все обращения по перебоям в подаче отопления - на особом контроле, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, жалобы поступали из Электростали, Химок, Подольска, Ликино-Дулева и Ленинского округа. Вопросы решают в приоритетном порядке.

Это одно из направлений, с которых глава Подмосковья начал заседание областного правительства.

«Начать хочу с актуального вопроса. Отопление - тема, которую мы уже несколько раз в таком формате с вами рассматривали. И Электросталь, и мытищинское подразделение ЖКХ, и Химки. Тема, которая на контроле находится. В ближайшее время буду в Солнечногорске с посещением всего комплекса ЖКХ и держать ответ перед жителями. Улица Советская в Подольске на прошлой неделе тоже заставляла обратить на себя внимание», - сказал губернатор.

В Ленинском округе обращения по сбоям отопления поступали из жилого комплекса «Видный город», в Электростали - из микрорайона Восточный, в Химках - из микрорайона Планерная. Недавно пришла коллективная жалоба из Ликино-Дулева.

Все проблемные точки по отоплению, как подчеркнул Воробьев, взяли на усиленный контроль.

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ЖКХ Андрей Воробьев Отопление
20 ноября 2023, 13:17
«Должен быть порядок». Губернатор Подмосковья поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта
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Жители Московской области жаловались на коммерческие маршруты. Отреагировать на обращения и решить проблемы в этой отрасли поручил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Знаю, что правоохранительный блок занимается Электросталью, недоразумениями, которые там сложились. В системе транспорта тоже должен быть порядок», - сказал он.

Продолжилась передача большого транспортного комплекса в систему «Мострансавто», напомнил Андрей Воробьев. По его информации, большинство жалоб пришлись на коммерческие маршруты. Губернатор поручил решить этот вопрос.

«Очень надеюсь, что до конца этой недели будет подведен логический итог и оценка, чтобы мы ушли раз и навсегда от недоразумений», - заявил глава региона.

Парк подмосковного перевозчика «Мострансавто» пополнился в 2023 году на 1,3 тысячи новых автобусов. Их вывели на самые востребованные маршруты, например, в Балашихе и Долгопрудном.

Андрей Воробьев Автобусы
20 ноября 2023, 13:11
Более 860 навалов мусора убрали в подмосковных лесах с начала года
podmoskovye.bezformata.com
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Кампания по уборке лесных территорий от мусора активно проводилась в течение весны, лета и осени в Подмосковье. С начала года ликвидировали более 860 свалок.

«С 10 апреля на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. С начала 2023 года силами муниципалитетов ликвидировали 865 навалов объемом 121 578 кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

С 2022 года полномочия по уборке мусора в лесу перешли в муниципальные образования. Контракты на выполнение работ заключены в 41 городском округе.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Природа Мусор

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