Студенты Коломенского аграрного колледжа освоят новое направление

Более 900 человек из Курской области прибыли в Подмосковье за последнюю неделю. Среди них 681 ребенок.

Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что регион принимает не только матерей с детьми, сирот, но и людей с инвалидностью. В егорьевском «Добром доме» нашли новый приют 48 жителей Курской области с ограничениями по здоровью. Каждый из них привез свою уникальную историю, переживания и надежду на лучшее будущее.

В Министерстве социального развития добавили, что в пункты временного размещения прибывают семейные группы. «Добрый дом» не стал исключением, однако среди прибывших есть также и те, кто приехал без семьи.

Ярким примером стал Виктор, который был эвакуирован из Ширковского дома социального обслуживания в Курской области. Он в спешке покинул свой дом и рассказал, что в Курской области осталась его мама, но связь с ней была утеряна. В этой непростой ситуации молодому человеку помогает поддержка как друзей, так и сотрудников учреждения.

В Подмосковье функционирует горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Для звонков из других регионов доступен номер 7 (800) 550-50-30.

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