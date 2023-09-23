Студенты колледжа в Щелкове посетили две экскурсии в музее по Пушкинской карте

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«Я была на экскурсиях очень множественных. В Москву мы часто ездим по Пушкинской карте. Очень люблю в кино по Пушкинской карте сходить. И вот уже второй раз пришла в Щелковский музей», - сообщила студентка Валерия Данина.

Пушкинская карта в России появилась год назад. Цель проекта - дать возможность школьникам и студентам посещать учреждения культуры на выделяемые из бюджета деньги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных мероприятиях региона.

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На днях Щелковский историко-художественный музей пригласил студентов местного колледжа на две экскурсии. Одна из них касалась формирования Щелкова как одного из центров текстильной промышленности, а другая - по выставке «Его величество Фарфор». Бесплатным пропуском в мир культуры стала Пушкинская карта.